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В Ростовской области за прошедшие сутки спасатели потушили 21 пожар

Спасатели ликвидировали семь ДТП в Ростовской области за минувшие сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за вторник, 15 апреля, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали 21 техногенный пожар и семь ДТП. Всего же было задействовано 276 специалистов и 89 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Также дончанам напомнили, что в среду, 16 апреля, по области ожидается переменная облачность. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду. А температура воздуха днем достигнет +22 градусов.