В Ростовской области за прошедшие сутки спасатели потушили 21 пожар

В Ростовской области за вторник, 15 апреля, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали 21 техногенный пожар и семь ДТП. Всего же было задействовано 276 специалистов и 89 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.