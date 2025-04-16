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Элла Памфилова поблагодарила Казань за организацию семинара для пресс-служб избиркомов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК отметила высокий уровень организации всероссийского семинара-совещания для пресс-секретарей и руководителей пресс-служб избирательных комиссий, который открылся в Казани.

Источник: ИА Татар-информ

В мероприятии участвуют представители 84 регионов страны, а также федеральной территории «Сириус».

«Я только что вернулась из Казани, наши коллеги из аппарата сейчас находятся там. Очень хочу поблагодарить город за гостеприимство и прекрасную организацию этого важного сбора наших коллег», — сказала Памфилова.

По ее словам, в современных условиях информационная составляющая избирательной системы выходит на первый план. «Мы бьемся достойно, и сейчас коллеги этим вдохновятся», — подчеркнула председатель ЦИК.