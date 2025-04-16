У фаната омского хоккея украли свитер с символикой «Авангарда»

19-летний омич рассказал полицейским, что у него украли дорогие сердцу вещи. Почитатель хоккейного клуба «Авангард» лишился «фанатского» свитера, а также музыкальной колонки. Их похитили из машины заявителя. Подозреваемого быстро задержали.
«Днем во дворе дома на улице Лаптева мужчина ремонтировал свой ВАЗ-2107 и не заметил, как из салона пропала портативная колонка и фанатский свитер с символикой омской хоккейной команды. Причиненный ущерб омич оценил в 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении УМВД региона от 15 апреля.
Фото: УМВД России по Омской области.
Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наружного наблюдения. Оказалось, что в объектив одной из них попал мужчина, держащий в руках исчезнувшие вещи.
Фото: УМВД России по Омской области.
37-летнего подозреваемого быстро отыскали. Полицейские установили, что это — местный житель, уже имеющий ряд судимостей за имущественные преступления.
Мужчина признался, что в одном из городских дворов заметил автомобиль, дверца которого не была закрыта. На заднем сиденье лежали вещи. Незнакомец не смог удержаться от соблазна прихватить то, что оставили без присмотра.
Колонку и одежду уже вернули хоккейному болельщику. Расследуется уголовное дело по статье № 158 УК Российской Федерации.