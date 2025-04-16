У фаната омского хоккея украли свитер с символикой «Авангарда»

«Днем во дворе дома на улице Лаптева мужчина ремонтировал свой ВАЗ-2107 и не заметил, как из салона пропала портативная колонка и фанатский свитер с символикой омской хоккейной команды. Причиненный ущерб омич оценил в 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении УМВД региона от 15 апреля.