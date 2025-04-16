«С ума можно сойти от жары в квартире»: воронежцы просят об отключении отопления

«С ума можно сойти от жары. К трубам не прикоснуться. Вот бы так зимой! А сейчас все окна нараспашку, но прохладнее не становится. Это что же за наказание такое, за издевательство, за наши же деньги?» — недоумевают люди в социальных сетях, ожидая, какой счет придет за столь нужную услугу в середине апреля.
В понедельник, перед тем, как объявить о своем 2-недельном отпуске, мэр Сергей Петрин пообещал, что информация о завершении отопительного сезона будет озвучена его коллегами в самое ближайшее время, по итогу «мониторинга погодных условий». Но до сих пор никакой конкретики нет.
Апрельских морозов в Воронеже по прогнозу синоптиков не ожидается, если этого опасаются в профильных структурах.
Из информации на сайт местного Гидрометцентра следует, что во второй половине недели в дневные часы в Воронеже ожидают до +24 градусов, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до +10…+12 градусов.