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«С ума можно сойти от жары в квартире»: воронежцы просят об отключении отопления

Отопительный сезон в Воронеже продолжается, несмотря на то, что за окном уже не весна — настоящее лето. Сегодня днем температура превысила отметку в +20 градусов. При этом батареи в квартирах горожан огненные. Находиться в помещениях практически невозможно.

Источник: AP 2024

«С ума можно сойти от жары. К трубам не прикоснуться. Вот бы так зимой! А сейчас все окна нараспашку, но прохладнее не становится. Это что же за наказание такое, за издевательство, за наши же деньги?» — недоумевают люди в социальных сетях, ожидая, какой счет придет за столь нужную услугу в середине апреля.

В понедельник, перед тем, как объявить о своем 2-недельном отпуске, мэр Сергей Петрин пообещал, что информация о завершении отопительного сезона будет озвучена его коллегами в самое ближайшее время, по итогу «мониторинга погодных условий». Но до сих пор никакой конкретики нет.

Апрельских морозов в Воронеже по прогнозу синоптиков не ожидается, если этого опасаются в профильных структурах.

Из информации на сайт местного Гидрометцентра следует, что во второй половине недели в дневные часы в Воронеже ожидают до +24 градусов, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до +10…+12 градусов.