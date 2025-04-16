«С ума можно сойти от жары в квартире»: воронежцы просят об отключении отопления

«С ума можно сойти от жары. К трубам не прикоснуться. Вот бы так зимой! А сейчас все окна нараспашку, но прохладнее не становится. Это что же за наказание такое, за издевательство, за наши же деньги?» — недоумевают люди в социальных сетях, ожидая, какой счет придет за столь нужную услугу в середине апреля.