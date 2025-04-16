Смольный не планирует завершать отопительный сезон в апреле

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению подчеркнули, что за последние 46 лет окончание отопительного сезона в апреле объявляли только в 2002 и 2008 годах. В остальных случаях решение о прекращении подачи тепла в жилые дома принимали в мае. Также в Смольном напомнили, что в минувшем году в конце апреля наблюдалось потепление, которое в начале мая сменилось похолоданием.