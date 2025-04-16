Более 2,4 тысячи домов отремонтируют в Москве в 2025 году

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Более 2,4 тысячи домов будет капитально отремонтировано в 2025 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«На заседании президиума правительства Москвы рассмотрели вопрос реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в столице и утвердили планы ее реализации на ближайшее будущее. По итогам обсуждения вопроса (мэр Москвы — ред.) Сергей Собянин утвердил планы капремонта на 2025 год и ближайшую перспективу. В 2025 году планируется провести работы еще в 2428 домах», — говорится в сообщении.
Добавляется, что в своем докладе заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что с 2015 по 2024 год в рамках программы провели работы в более 14,5 тысячи домов, в которых проживают свыше 3,8 миллиона москвичей.
«По оценке минстроя России, Москва занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по итогам реализации региональных программ капитального ремонта в 2024 году», — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что для дальнейшего повышения эффективности работ с 2025 года ведется переход на централизованные закупки материалов и оборудования с последующим предоставлением подрядным организациям.
«Московская программа капитального ремонта многоквартирных домов рассчитана на 30 лет: ее реализация началась в 2015 году и должна завершиться в 2044 году. Это один из самых масштабных проектов модернизации жилого фонда в мире. В программу вошло около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров — это 10% всех многоквартирных домов, включенных в региональные программы по всей России. Специалистам предстоит отремонтировать свыше 400 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий», — говорится в сообщении.