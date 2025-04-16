Более 2,4 тысячи домов отремонтируют в Москве в 2025 году

«Московская программа капитального ремонта многоквартирных домов рассчитана на 30 лет: ее реализация началась в 2015 году и должна завершиться в 2044 году. Это один из самых масштабных проектов модернизации жилого фонда в мире. В программу вошло около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров — это 10% всех многоквартирных домов, включенных в региональные программы по всей России. Специалистам предстоит отремонтировать свыше 400 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий», — говорится в сообщении.