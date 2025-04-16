Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области определили топ самых востребованных специалистов

Согласно данным hh.ru, в Волгоградской области в первом квартале 2025 года было открыто почти 28 тысяч вакансий.

Источник: Freepik

Наиболее востребованными стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — их количество достигло 2,2 тысячи. На втором месте находятся менеджеры по продажам и работе с клиентами (2,1 тысячи), в тройке оказались и операторы call-центров (1,6 тысячи). Четвертую позицию занимают электромонтажники (1,2 тысячи), замыкают топ-5 водители с 1 тысячей вакансий.

На шестом месте — бухгалтеры, открытых вакансий для которых более 800. В топ попали и повара, пекари и кондитеры с 700 вакансиями.

При этом отмечается, что наиболее редкими вакансиями в регионе стали предложения для продюсеров, дата-сайентистов и брокеров, количество которых составило всего по одному предложению.