В Волгоградской области определили топ самых востребованных специалистов

Наиболее востребованными стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — их количество достигло 2,2 тысячи. На втором месте находятся менеджеры по продажам и работе с клиентами (2,1 тысячи), в тройке оказались и операторы call-центров (1,6 тысячи). Четвертую позицию занимают электромонтажники (1,2 тысячи), замыкают топ-5 водители с 1 тысячей вакансий.