Бастрыкин заинтересовался прекращением трамвайного сообщения в Калининграде и взял дело на контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки, связанной с прекращением трамвайного сообщения в Калининграде. Об этом информирует пресс-служба СК РФ.
Поводом стало видеообращение, размещённое в комментариях на официальной странице приёмной главы СК России «ВКонтакте». Калининградцы пожаловались, что власти собираются свернуть трамвайную сеть и заменить экологически чистый транспорт на автобусы.
Калининградцы заявили, что многократные обращения в различные инстанции не дали результата.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Георгиевичу Канонерову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении.
В Калининграде активисты обратились к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь сохранить городской трамвай.