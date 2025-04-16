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Бастрыкин заинтересовался прекращением трамвайного сообщения в Калининграде и взял дело на контроль

Поводом стало видеообращение, размещённое во «ВКонтакте».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки, связанной с прекращением трамвайного сообщения в Калининграде. Об этом информирует пресс-служба СК РФ.

Поводом стало видеообращение, размещённое в комментариях на официальной странице приёмной главы СК России «ВКонтакте». Калининградцы пожаловались, что власти собираются свернуть трамвайную сеть и заменить экологически чистый транспорт на автобусы.

Калининградцы заявили, что многократные обращения в различные инстанции не дали результата.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Георгиевичу Канонерову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

В Калининграде активисты обратились к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь сохранить городской трамвай.