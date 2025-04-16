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В Могилеве сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего на высоте восемь метров

Спасатели МЧС сняли могилевчанина, застрявшего на 8-метровой высоте.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве МЧС вызвали из-за застрявшего на высоте мужчины. Подробности рассказали в телеграм-канале ведомства.

Могилевчанин сам около 10.58 часов позвонил в дежурную службу МЧС и рассказал, что проводил фасадные работы на высоте, но застрял и не может спуститься. Инцидент произошел на улице Ленинской.

На месте выяснилось, что 25-летний могилевчанин работал в люльке автоподъемника, но механизм сломался и мужчина оказался заблокирован на высоте восемь метров.

Спасателям потребовалась автолестница, чтобы спасти могилевчанина, он не пострадал.

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