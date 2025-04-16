В Могилеве сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего на высоте восемь метров

В Могилеве МЧС вызвали из-за застрявшего на высоте мужчины. Подробности рассказали в телеграм-канале ведомства.
Могилевчанин сам около 10.58 часов позвонил в дежурную службу МЧС и рассказал, что проводил фасадные работы на высоте, но застрял и не может спуститься. Инцидент произошел на улице Ленинской.
На месте выяснилось, что 25-летний могилевчанин работал в люльке автоподъемника, но механизм сломался и мужчина оказался заблокирован на высоте восемь метров.
Спасателям потребовалась автолестница, чтобы спасти могилевчанина, он не пострадал.
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