Цимбалинский путепровод готов на 25%

Александр Беглов дополнительно упомянул, что недавно правительством России принято решение о выделении финансирования ещё одному новому путепроводу через железную дорогу Москвы, который разместится вблизи Московского вокзала и пройдёт рядом с платформой «5-й километр». Этот путепровод также позволит свободно проезжать высокоскоростным поездам. Пока ведутся обсуждения сотрудничества с потенциальным инвестором в формате государственно-частного партнерства. Новая переправа станет продолжением улицы Салова, свяжет трамвайные маршруты Большего Смоленского моста и внутренний аналог КАД, обеспечивая дополнительную разгрузку транспортных потоков.