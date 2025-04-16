В крупном уфимском вузе завышали вступительные баллы иностранцам: двое обвиняемых заключены под стражу

Советский районный суд Уфы постановил арестовать двух должностных лиц Уфимского государственного нефтяного технического университета, подозреваемых в организации незаконной миграции и превышении полномочий. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии и Следственном комитете региона.
Следствие установило, что с июля 2023 по апрель 2024 года ответственный секретарь приемной комиссии и его заместитель искусственно завышали баллы вступительных испытаний для граждан Туркменистана. Они вносили изменения в автоматизированную систему университета, чтобы обеспечить зачисление абитуриентов, не набравших необходимых баллов. По данным правоохранителей, таким образом в вуз незаконно поступили не менее 19 иностранных граждан, получивших на этом основании учебные визы.
Мотивом преступления, по версии следствия, стало получение должностными лицами стимулирующих выплат за прием иностранных студентов. Суд удовлетворил ходатайство следователей и постановил заключить обвиняемых под стражу на два месяца — до 14 июня.
В СК отметили, что в настоящее время продолжается сбор доказательной базы.
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