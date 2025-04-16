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Британский суд постановил, что понятие «женщина» не включает трансгендеров

Британский верховный суд отнес к женскому полу только биологических женщин.

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Только «биологические женщины», а не женщины-трансгендеры подпадают под определение «женщина» в Законе о равенстве 2010 года, постановил британский Верховный суд.

«Лицо с сертификатом о признании смены пола на женский не подпадает под определение “женщины” применительно к недискриминации по половому признаку в 11 разделе закона 2010 года», — говорится в решении суда.

Понятие «женщина» включает только «биологических женщин», поэтому Закон о равенстве не должен защищать от дискриминации сменивших пол мужчин, единогласно постановил суд. Понятие «мужчина» и «пол» также относятся исключительно к биологическому полу, следует из решения.

Постановление суда разрешило идущий с 2020 года спор между правозащитной организацией «За женщин Шотландии» («For Women Scotland») и правительством Шотландии, которое настаивало на применении регионального законодательства о недискриминации и в отношении женщин-трансгендеров, имеющих сертификат о признании смены пола. До этого обе инстанции сессионного суда Шотландии отклонили апелляцию правозащитной организации, после чего она обратилась в Верховный суд.