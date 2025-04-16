Британский суд постановил, что понятие «женщина» не включает трансгендеров

Постановление суда разрешило идущий с 2020 года спор между правозащитной организацией «За женщин Шотландии» («For Women Scotland») и правительством Шотландии, которое настаивало на применении регионального законодательства о недискриминации и в отношении женщин-трансгендеров, имеющих сертификат о признании смены пола. До этого обе инстанции сессионного суда Шотландии отклонили апелляцию правозащитной организации, после чего она обратилась в Верховный суд.