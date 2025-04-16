Совфед одобрил закон об упрощении выдачи виз соотечественникам

Иностранным гражданам-работникам иностранных юрлиц, осуществляющим обслуживание и ремонт ввезенного в РФ оборудования, выдаётся обыкновенная рабочая виза (однократная или двукратная) на срок до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия на период не более 90 дней. В настоящее время такая виза выдается без права продления.