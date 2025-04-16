Совфед одобрил закон об упрощении выдачи виз соотечественникам

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также иностранным работникам, выполняющим монтажные работы и обслуживание технического оборудования, ввезенного в РФ из-за рубежа.
Закон предусматривает выдачу участникам госпрограммы соотечественников и членам их семей обыкновенной частной визы на срок до 1 года с последующим продлением срока ее действия на срок предоставления данного статуса.
Иностранным гражданам-работникам иностранных юрлиц, осуществляющим обслуживание и ремонт ввезенного в РФ оборудования, выдаётся обыкновенная рабочая виза (однократная или двукратная) на срок до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия на период не более 90 дней. В настоящее время такая виза выдается без права продления.