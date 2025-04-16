Улучшатся свойства одного из компонентов заменителя крови

В частности, он является одним из ключевых компонентов перфторана — искусственного заменителя крови, который одобрен ВОЗ для применения в России и ряде других стран. Также это вещество используется в зарубежных аналогах перфторана и в других областях фармацевтической промышленности, что порождает большой интерес к свойствам и биологической совместимости данного полимера.