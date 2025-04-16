Магомедов оценил ситуацию с межнациональными отношениями в России

«Еще один очень важный для нас показатель — это доля граждан, отмечающих возможность возникновения серьезного конфликта на национальной почве в регионе проживания. К сожалению, этот показатель растет, и он превысил 30−30,7%. Это много, это самый высокий показатель за весь период наблюдения», — сказал Магомедов и подчеркнул, что это наиболее распространено в Туве, Москве, Московской, Челябинской областях, Севастополе, Камчатском крае, Приморском крае, Якутии и Дагестане.