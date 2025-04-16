Татарстанцам рассказали, где жарить шашлыки в майские праздники

«Майские праздники — сезон шашлыков, люди привыкли выезжать на природу. Мы просим людей не использовать открытый огонь, брать с собой ведра, лопаты, чтобы оградить участок. Жарить шашлыки можно в специально отведенных для этого местах. Но лучше всего жарить шашлык на даче, а не возле леса», — сказал он.