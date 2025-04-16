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Татарстанцам рассказали, где жарить шашлыки в майские праздники

Ежегодно в Татарстане растет число возгораний возле лесов во время майских праздников, когда люди массово выезжают на отдых на природу. Об этом сегодня Татар-информу сообщил директор ГБУ РТ Лесопожарный центр Айдар Гайфуллин в Высокогорском районе Татарстана.

Источник: ИА Татар-информ

«Майские праздники — сезон шашлыков, люди привыкли выезжать на природу. Мы просим людей не использовать открытый огонь, брать с собой ведра, лопаты, чтобы оградить участок. Жарить шашлыки можно в специально отведенных для этого местах. Но лучше всего жарить шашлык на даче, а не возле леса», — сказал он.

Гайфуллин отметил ежегодный рост числа возгораний в майские праздники.

«Люди отдыхают, а мы работаем. Большое количество термоточек мы фиксируем именно в майские праздники. Нарушителей ждет штраф», — предупредил собеседник «Татар-информа».

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет штрафы для граждан в размере до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 400 тыс. рублей.

«Если нарушение повлекло лесной пожар, лесам был причинен ущерб, содеянное может повлечь уголовную ответственность по статье 261 Уголовного кодекса РФ», — предупредил директор Лесопожарного центра.

Размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима увеличиваются для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.