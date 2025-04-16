Из Ростова в Семикаракорск и Багаевскую запустили Валдаи

В Ростовской области 9 апреля открыли маршруты и совершили первые рейсы на «Валдае» из Ростова в Семикаракорск и станицу Багаевскую. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Открыть маршруты позволил уровень воды в Дону. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям судна отходят от причала № 18 в донской столице.
Билет из Ростова в Семикаракорск выйдет в 790 рублей. Маршрут по времени займет почти три часа — 2 часа 50 минут. А вот до станицы Багаевской добираться на «Валдае» придется всего 1 час и 15 минут. Билет обойдется в 520 рублей.