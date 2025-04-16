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В Подмосковье начнут отключать отопление с 21 апреля

Со следующего понедельника, 21 апреля, в Подмосковье закончится отопительный сезон, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что жители жалуются, что во многих домах уже жарко после потепления.

Источник: AP 2024

«С понедельника зима прошла, с понедельника мы завершаем отопительный сезон. Каждая зима имеет свои особенности, эта имела свои — мало снега, теплая зима», — сказал господин Воробьев (цитата по 360.ru).

Он добавил, что в каждом городском округе Подмосковье проводится самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Сколько она займет по времени, губернатор не уточнил.

Отопление в детсадах, школах и больницах Подмосковья начали включать с 29 сентября. В Москве отопительный сезон начался с 7 октября.