В Подмосковье начнут отключать отопление с 21 апреля

«С понедельника зима прошла, с понедельника мы завершаем отопительный сезон. Каждая зима имеет свои особенности, эта имела свои — мало снега, теплая зима», — сказал господин Воробьев (цитата по 360.ru).
Он добавил, что в каждом городском округе Подмосковье проводится самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Сколько она займет по времени, губернатор не уточнил.
Отопление в детсадах, школах и больницах Подмосковья начали включать с 29 сентября. В Москве отопительный сезон начался с 7 октября.