В Музее Мирового океана рассказали, как отметят День селёдки (программа)

В Музее Мирового океана в субботу, 19 апреля, отметят День селёдки. Гостей ждут театрализованные представления, экскурсии по кораблям, спортивные состязания и гастрономическая ярмарка. Подробности «Клопс» рассказали организаторы.
Праздник напоминает об истории становления рыбопромысловой отрасли в Калининградской области. День селёдки посвящён вкладу первых рыбаков и работников Балтийского рыбопромышленного треста, в развитие региона.
Программа праздника.
Открытая территория.
10:00—19:00— гастрономическая программа «В гостях у Селёдки» (ярмарка).
Памятник пионерам океанического лова.
11:45—12:00— торжественное построение и театрализованное представление «Рыбацкая путина».
Сцена «Под волной» («Планета Океан»).
- 12:10 — Церемония открытия.
Рыболовный траулер СРТ-129.
10:00—19:00— погружение в быт советских моряков, тематические викторины и мастер-классы по разделке рыбы,
- 14:00 — интерактивная экскурсия «Большая рыбалка»,
15:00—18:00— презентация медиапроекта «Подвиг китобоев».
Плавучий маяк «Ирбенский».
10:00—19:00— экскурсии по судну.
Главная сцена (возле НИС «Витязь»).
12:30—18:00— концерт «У рыбака своя звезда», 15:00—16:00— церемония награждения победителей конкурсных программ.
НИС «Витязь».
10:00—19:00— «Живой музей» на судне, 12:00—17:00— встречи с капитаном,
- 13:00 — экскурсия «66-й рейс. Отправляемся в экспедицию»,
- 14:00 — экскурсия «Сердце корабля»,
- 15:00 — экскурсия «Эпоха “Витязя”.
Выставочный центр “Пакгауз”.
14:00—19:00— выставка “Деньги: от каури до рубля”.
Морская администрация порта.
10:00—19:00— интерактивная зона: “Битва селёдок”, мастер-класс от Калининградской областной федерации спортивной рыбалки.
Военно-морской центр.
13:00—17:00— морская спортивная эстафета: поднимание якоря, перетягивание каната, заброс спасательного круга.
В главном корпусе музея состоятся экскурсии, показательное кормление рыб, встреча с участником кругосветных плаваний на барке “Крузенштерн”, а также премьера документального фильма “Планета Океан. Рыбалка” и мастер-класс “Создай своё море”.