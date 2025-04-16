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В Музее Мирового океана рассказали, как отметят День селёдки (программа)

Праздник запланирован на субботу, 19 апреля.

Источник: Клопс

В Музее Мирового океана в субботу, 19 апреля, отметят День селёдки. Гостей ждут театрализованные представления, экскурсии по кораблям, спортивные состязания и гастрономическая ярмарка. Подробности «Клопс» рассказали организаторы.

Праздник напоминает об истории становления рыбопромысловой отрасли в Калининградской области. День селёдки посвящён вкладу первых рыбаков и работников Балтийского рыбопромышленного треста, в развитие региона.

Программа праздника.

Открытая территория.

  • 10:00—19:00 — гастрономическая программа «В гостях у Селёдки» (ярмарка).

Памятник пионерам океанического лова.

  • 11:45—12:00 — торжественное построение и театрализованное представление «Рыбацкая путина».

Сцена «Под волной» («Планета Океан»).

  • 12:10 — Церемония открытия.

Рыболовный траулер СРТ-129.

  • 10:00—19:00 — погружение в быт советских моряков, тематические викторины и мастер-классы по разделке рыбы,
  • 14:00 — интерактивная экскурсия «Большая рыбалка»,
  • 15:00—18:00 — презентация медиапроекта «Подвиг китобоев».

Плавучий маяк «Ирбенский».

  • 10:00—19:00 — экскурсии по судну.

Главная сцена (возле НИС «Витязь»).

  • 12:30—18:00 — концерт «У рыбака своя звезда»,
  • 15:00—16:00 — церемония награждения победителей конкурсных программ.

НИС «Витязь».

  • 10:00—19:00 — «Живой музей» на судне,
  • 12:00—17:00 — встречи с капитаном,
  • 13:00 — экскурсия «66-й рейс. Отправляемся в экспедицию»,
  • 14:00 — экскурсия «Сердце корабля»,
  • 15:00 — экскурсия «Эпоха “Витязя”.

Выставочный центр “Пакгауз”.

  • 14:00—19:00 — выставка “Деньги: от каури до рубля”.

Морская администрация порта.

  • 10:00—19:00 — интерактивная зона: “Битва селёдок”, мастер-класс от Калининградской областной федерации спортивной рыбалки.

Военно-морской центр.

  • 13:00—17:00 — морская спортивная эстафета: поднимание якоря, перетягивание каната, заброс спасательного круга.

В главном корпусе музея состоятся экскурсии, показательное кормление рыб, встреча с участником кругосветных плаваний на барке “Крузенштерн”, а также премьера документального фильма “Планета Океан. Рыбалка” и мастер-класс “Создай своё море”.