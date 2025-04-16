Дом из повести Аркадия Гайдара выставили на торги в Арзамасе

Согласно информации, деревянный дом № 38 на улице Карла Маркса упоминал в своих повестях Аркадий Гайдар. Дом был построен в 1817 году и принадлежал мещанину Алексею Ивановичу Волкову. С 1917 года там был социально-демократический клуб. В здании проводились заседания, общественные собрания и публичные лекции, были организованы просветительские кружки.