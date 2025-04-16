Дом из повести Аркадия Гайдара выставили на торги в Арзамасе

Объект культурного наследия на улице Карла Маркса в Арзамасе выставили на торги. Об этом сообщили в АНО «АСИРИС».
Согласно информации, деревянный дом № 38 на улице Карла Маркса упоминал в своих повестях Аркадий Гайдар. Дом был построен в 1817 году и принадлежал мещанину Алексею Ивановичу Волкову. С 1917 года там был социально-демократический клуб. В здании проводились заседания, общественные собрания и публичные лекции, были организованы просветительские кружки.
Одноэтажный дом декорирован лопатками на углах и лицевом фасаде, а крупные окна обрамлены простыми наличниками. В послевоенные годы к зданию был пристроен одноэтажный дом. Внутри дом разделён на две части: на первом этаже находится три квартиры, ещё одна квартира размещается на чердаке.
Начальная стоимость объекта составляет 2 118 000 рублей. Подать заявку на участие в торгах можно до 15 мая, а итоги будут подведены 22 мая.