Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом из повести Аркадия Гайдара выставили на торги в Арзамасе

Начальная стоимость дома составляет 2 млн рублей.

Источник: АНО «АСИРИС»

Объект культурного наследия на улице Карла Маркса в Арзамасе выставили на торги. Об этом сообщили в АНО «АСИРИС».

Согласно информации, деревянный дом № 38 на улице Карла Маркса упоминал в своих повестях Аркадий Гайдар. Дом был построен в 1817 году и принадлежал мещанину Алексею Ивановичу Волкову. С 1917 года там был социально-демократический клуб. В здании проводились заседания, общественные собрания и публичные лекции, были организованы просветительские кружки.

Одноэтажный дом декорирован лопатками на углах и лицевом фасаде, а крупные окна обрамлены простыми наличниками. В послевоенные годы к зданию был пристроен одноэтажный дом. Внутри дом разделён на две части: на первом этаже находится три квартиры, ещё одна квартира размещается на чердаке.

Начальная стоимость объекта составляет 2 118 000 рублей. Подать заявку на участие в торгах можно до 15 мая, а итоги будут подведены 22 мая.