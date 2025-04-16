СК возбудил дело в отношении напавшего на пенсионерку в метро Москвы из-за никаба

СК РФ возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении мигранта, который напал на пенсионерку в московском метро. Причиной конфликта стала видеозапись пожилая пассажирка снимала мужчину и его спутницу в никабе. После этого начался словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Мужчина набросился на пенсионерку с кулаками и сломал ей планшет, сама же женщина попыталась стянуть с его спутницы никаб. Пенсионерка оказалась бывшей заложницей банды Шамиля Басаева и рассказала, что до сих пор боится людей в мусульманской одежде в общественных местах.