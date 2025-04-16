10 лучших педагогов Волгоградской области вышли в финал престижного конкурса «Воспитатель года»

Конкурсанты продемонстрировали свои педагогические навыки, проведя увлекательные занятия с детьми и познавательные встречи с родителями. Впереди финальные испытания: «Мастер-класс» и «Брифинг», которые пройдут 17 апреля в центре образования и развития детей «Жар-птица». Это будет захватывающее зрелище, где конкурсанты покажут свой профессионализм и креативность на высшем уровне.