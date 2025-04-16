10 лучших педагогов Волгоградской области вышли в финал престижного конкурса «Воспитатель года»

В Волгоградской области завершился отборочный тур конкурса «Воспитатель года». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета образования, из 32 талантливых педагогов в финал вышли десять лучших: восемь воспитателей, старший воспитатель и инструктор по физической культуре. Эти специалисты доказали свой высокий профессионализм, пройдя сложные испытания.
Конкурсанты продемонстрировали свои педагогические навыки, проведя увлекательные занятия с детьми и познавательные встречи с родителями. Впереди финальные испытания: «Мастер-класс» и «Брифинг», которые пройдут 17 апреля в центре образования и развития детей «Жар-птица». Это будет захватывающее зрелище, где конкурсанты покажут свой профессионализм и креативность на высшем уровне.
Имя победителя и призеров конкурса «Воспитатель года» станет известно уже 18 апреля. Добавим, что конкурс организован комитетом образования и науки Волгоградской области при поддержке профсоюза работников образования и ВГАПО.