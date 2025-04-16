На 53-м году жизни скончался актер Волжского драмтеатра Илья Лиманский

«Мы запомним его яркие сценические образы, талантливые стихотворения, всегда хорошее настроение и веселый нрав. В наше время добрый человек — это большая редкость. А Илья был добрым и отзывчивым коллегой и другом, которого мы все будем помнить всегда» — написали его коллеги-артисты на странице театра в соцсети.