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На 53-м году жизни скончался актер Волжского драмтеатра Илья Лиманский

Ему было всего 52 года. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Илья Лиманский родился в Набережных Челнах, учился в Ташкентском театрально-художественном институте и много лет служил в Волжском драматическом театре, был задействован в большинстве его спектаклях. Зрители называли его «лучшим Кисой Воробьяниновым Волжского драмтеатра».

Илья снимался в кино. Среди его киноработ — «Под маской “Черной кошки”» и «Вождь на одну смену». Еще он был известен как поэт, автор и исполнитель песен.

«Мы запомним его яркие сценические образы, талантливые стихотворения, всегда хорошее настроение и веселый нрав. В наше время добрый человек — это большая редкость. А Илья был добрым и отзывчивым коллегой и другом, которого мы все будем помнить всегда» — написали его коллеги-артисты на странице театра в соцсети.