Прокуроры и следователи организовали проверки из-за унижения группой девочек сверстницы в Инзере

Прокуратура и Следственный комитет Башкирии организовали проверки по факту конфликта между подростками в Белорецком районе. Об этом рассказали пресс-службы ведомств.
Все случилось вчера, 15 апреля, в селе Инзер. Согласно предварительным данным, группа девочек 11−15 лет после занятий во Дворце культуры унижала свою ровеснице, снимая происходящее на телефоны. Видео с инцидентом появилось в интернете.
На место выехал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов. В школе, где учатся подростки, прошло совещание с участием всех заинтересованных ведомств.
Сотрудники СК изучают обстоятельства произошедшего и видеоматериалы. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.
— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщает надзорное ведомство.
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