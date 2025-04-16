Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуроры и следователи организовали проверки из-за унижения группой девочек сверстницы в Инзере

Прокуратура и СК начали проверки из-за унижения девочки в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура и Следственный комитет Башкирии организовали проверки по факту конфликта между подростками в Белорецком районе. Об этом рассказали пресс-службы ведомств.

Все случилось вчера, 15 апреля, в селе Инзер. Согласно предварительным данным, группа девочек 11−15 лет после занятий во Дворце культуры унижала свою ровеснице, снимая происходящее на телефоны. Видео с инцидентом появилось в интернете.

На место выехал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов. В школе, где учатся подростки, прошло совещание с участием всех заинтересованных ведомств.

Сотрудники СК изучают обстоятельства произошедшего и видеоматериалы. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщает надзорное ведомство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.