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БЖД на майские праздники назначила 120 дополнительных поездов

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Белорусская железная дорога на предстоящие длинные выходные и майские праздники назначила 120 дополнительных поездов, сообщили в пресс-службе БЖД.

Источник: БЖД

Как отметили в компании, это было сделано с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока.

С 18 апреля по 12 мая Белорусская железная дорога назначила 120 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях.

сказали в БЖД

Так, в межрегиональном сообщении будут курсировать 72 дополнительных составов: из Минска во все областные центры, по маршрутам Минск — Орша — Кричев, Минск — Пинск, Гомель — Брест, Гомель — Витебск, Гродно — Орша — Витебск, Витебск — Брест и Коммунары — Орша — Гродно.

В международном сообщении дополнительно пустят 48 поездов из белорусской столицы в Москву и Санкт-Петербург, а также в сообщении Брест — Москва.

В БЖД отметили, что наибольшее количество поездов на 26 и 29 апреля, а также 8 и 11 мая.

Череда выходных

Радуница в этом году приходится на 29 апреля, в связи с этим рабочий день за понедельник, 28 апреля, переносится на субботу, 26 апреля. Таким образом, у белорусов будут три дня отдыха: с воскресенья по вторник.

Затем будет один рабочий день 30 апреля, а за ним — снова выходной в четверг, 1 мая (День труда), пятница (2 мая) — снова рабочий, за ней — два выходных, суббота и воскресенье (3−4 мая).

День Победы (9 мая) — пятница, поэтому выходными будут дни с 9 по 11 мая.