В Москве установлен новый температурный рекорд для 16 апреля

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Среда стала самым теплым 16 апреля в Москве за всю историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Это 16 апреля в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой. Как и ожидалось, в Москве сегодня обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К 14.00 температура достигла отметки в плюс 21,2 градуса», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что это значение на 0,2 градуса выше прежнего достижения этого дня, державшегося с 1920 года.