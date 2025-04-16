В Москве установлен новый температурный рекорд для 16 апреля

«Это 16 апреля в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой. Как и ожидалось, в Москве сегодня обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К 14.00 температура достигла отметки в плюс 21,2 градуса», — рассказал Леус.