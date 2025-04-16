В РПЦ объяснили, почему не стоит оставлять на могилах еду

«Всякая еда, которая на кладбище остается, становится добычей для животных, которые всегда крутятся вокруг таких территорий. Там и собаки дикие, и все это, конечно, совсем не подходит, если мы хотим почтить могилы близких, поэтому ни в какой день еды там оставлять не нужно. Усопшие не нуждаются в еде физической, они нуждаются в пище духовной, а это — молитва», — сказал Потокин на пасхальной пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».