Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погодных аномалий в мае в Нижегородской области не ожидается

Гидрометцентр дал предварительны прогноз на последний месяц весны.

Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 44% 756 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

По данным Гидрометцентра России, в мае 2025 года в Нижегородской области ожидается типичная для этого времени года погода. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на уровне +12…+14°С, что соответствует привычной климатической норме.

Количество осадков также ожидается близким к средним многолетним значениям и составит около 35−50 мм за месяц. Таким образом, предстоящий май в регионе обещает быть вполне обычным с точки зрения температурного режима и осадков, без существенных отклонений от статистических норм.