Погодных аномалий в мае в Нижегородской области не ожидается

По данным Гидрометцентра России, в мае 2025 года в Нижегородской области ожидается типичная для этого времени года погода. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на уровне +12…+14°С, что соответствует привычной климатической норме.
Количество осадков также ожидается близким к средним многолетним значениям и составит около 35−50 мм за месяц. Таким образом, предстоящий май в регионе обещает быть вполне обычным с точки зрения температурного режима и осадков, без существенных отклонений от статистических норм.