Специалист рассказала, когда деловым людям устраивать свидания

Красильникова посоветовала попытаться вписать свидания в свой график так, чтобы они не вызывали стресс. По мнению специалиста, начинать нужно с коротких встреч, например, за завтраком. «Завтрак — идеальное время для первого свидания. Он короткий, ненавязчивый, и при этом всегда есть повод закончить встречу: впереди рабочий день», — отметила она. Специалист считает, что для этого также подходят ланч или ужин. Выбранное время полностью зависит от комфорта человека и его ритма жизни.