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Специалист рассказала, когда деловым людям устраивать свидания

Оказалось, что завтрак отлично подходит для свиданий. Так деловые люди могут справиться с нехваткой времени.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

PR-директор Наталья Красильникова дала занятым людям советы, как найти время для свиданий. Об этом представительница сервиса для знакомств Mamba рассказала «Ленте.ру».

По словам Красильниковой, деловым людям сложно найти время для свиданий из-за постоянной занятости и попыток оптимизировать процесс знакомства. Однако даже в случае нехватки часов в сутках все же можно встретиться с романтическим партнером.

Красильникова посоветовала попытаться вписать свидания в свой график так, чтобы они не вызывали стресс. По мнению специалиста, начинать нужно с коротких встреч, например, за завтраком. «Завтрак — идеальное время для первого свидания. Он короткий, ненавязчивый, и при этом всегда есть повод закончить встречу: впереди рабочий день», — отметила она. Специалист считает, что для этого также подходят ланч или ужин. Выбранное время полностью зависит от комфорта человека и его ритма жизни.

Также Красильникова посоветовала бизнесменам и предпринимателям не демонстрировать на свиданиях свой достаток, намеренно доставая ключи от дорогого автомобиля или выбирая излишне дорогостоящий ресторан.

Специалист говорит, что получить удовольствие от свиданий просто. Для этого достаточно не относиться к ним так, как к работе. Также важно искать темы, исходя из общих интересов, и не говорить о трудовых буднях, амбициях и успехах в карьере.

Помимо прочего, на время встречи лучше отложить телефон и сосредоточиться на том, чтобы лучше узнать нового человека.

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