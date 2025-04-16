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Ленинградский зоопарк показал, как андский кондор Ева прихорашивается на солнышке

Красавица с усердием прочесывала и приглаживала свои перышки.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали, как андский кондор Ева прихорашивается под лучами весеннего солнца. Красавица с усердием прочесывала и приглаживала свои перышки, сообщили в учреждении 16 апреля.

Уход за оперением — важная часть птичьей рутины. Это залог здоровья, сохранения тепла и полной готовности к полету!

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке семейство китайских мунтжаков выбралось на весенний пикник. Олени понежились на солнышке и полакомились молодыми побегами пшеницы. Кроме того, в их рацион входят веники, зимняя ива, фрукты и овощи, овес, отруби, специальный комбикорм, говядина, вареная курица, яйца и грибы.