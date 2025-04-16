Ленинградский зоопарк показал, как андский кондор Ева прихорашивается на солнышке

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке семейство китайских мунтжаков выбралось на весенний пикник. Олени понежились на солнышке и полакомились молодыми побегами пшеницы. Кроме того, в их рацион входят веники, зимняя ива, фрукты и овощи, овес, отруби, специальный комбикорм, говядина, вареная курица, яйца и грибы.