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Экипаж самолета из Москвы увидел 10 фантомных меток в небе над Самарой

В небе над Самарой на радаре самолета появились странные метки.

Источник: Комсомольская правда

Экипаж самолета, который летел из Москвы, в небе над Самарой заметил на радаре странные метки. Когда воздушное судно шло на посадку, сработала система предупреждения самолетов. Инцидент произошел 16 апреля около 10.29 по местному времени. Об этом сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

— Экипаж доложил о наличии более 10 меток, — говорится в сообщении.

При этом никаких других самолетов поблизости не было. Поэтому самолет продолжил полет в Самару. Он приземлился в Курумоче через несколько минут, по расписанию, это следует из онлайн-табло аэропорта.