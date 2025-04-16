Экипаж самолета из Москвы увидел 10 фантомных меток в небе над Самарой

Экипаж самолета, который летел из Москвы, в небе над Самарой заметил на радаре странные метки. Когда воздушное судно шло на посадку, сработала система предупреждения самолетов. Инцидент произошел 16 апреля около 10.29 по местному времени. Об этом сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.