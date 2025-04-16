Совфед одобрил закон, регулирующий поступление в вузы без ЕГЭ

Закон устанавливает право приёма на обучение по программам бакалавриата и специалитета в вузы по результатам вступительных испытаний только для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, сходной с той, на которую они поступают в вузы. Все остальные граждане, имеющие среднее профессиональное образование, будут приниматься на обучение по результатам Единого государственного экзамена.