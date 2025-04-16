Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед одобрил закон, регулирующий поступление в вузы без ЕГЭ

СФ одобрил закон, регулирующий поступление в вузы без ЕГЭ студентов колледжей.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий поступать из колледжей в вузы по результатам вступительных испытаний только на схожую специальность.

Закон устанавливает право приёма на обучение по программам бакалавриата и специалитета в вузы по результатам вступительных испытаний только для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, сходной с той, на которую они поступают в вузы. Все остальные граждане, имеющие среднее профессиональное образование, будут приниматься на обучение по результатам Единого государственного экзамена.

Соответствие профиля обучения на СПО программам бакалавриата или специалитета будет устанавливаться вузами, отмечается в документе.