Чернышенко раскрыл, где пройдет финал чемпионата «Профессионалы»

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Финал чемпионата «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 30 мая, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Благодаря чемпионату “Профессионалы” ребята могут продемонстрировать свои навыки, обратить на себя внимание потенциальных работодателей. А победители и их наставники еще и получают денежные вознаграждения. В мае в Нижнем Новгороде пройдут соревнования по креативным индустриям и ИТ», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Участниками финала станут порядка 200 конкурсантов со всей России и свыше 200 экспертов. В основном зачете будут соревноваться студенты СПО (основная возрастная категория) и школьники старше 14 лет (категория «Юниоры»), в индустриальном зачете — представители профильных индустрий в возрасте от 22 до 35 лет, в международном — представители иностранных государств.
«По сравнению с прошлым годом число участников выросло более чем в два раза и превысило 300 тысяч человек. Это говорит о том, что в нашей стране сформировано сильное сообщество молодых профессионалов — кадровый резерв экономики страны», — отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» — соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.