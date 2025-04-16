Чернышенко раскрыл, где пройдет финал чемпионата «Профессионалы»

«Благодаря чемпионату “Профессионалы” ребята могут продемонстрировать свои навыки, обратить на себя внимание потенциальных работодателей. А победители и их наставники еще и получают денежные вознаграждения. В мае в Нижнем Новгороде пройдут соревнования по креативным индустриям и ИТ», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.