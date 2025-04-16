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Проект трамвайных линий модернизируют в Ростове

В 61 миллиард обойдется модернизация трамвайной сети в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Компания из Москвы определит трассировку трамвайных линий в Ростове. Модернизация проекта оценивается в 61 миллиард рублей. Об этом со ссылкой на заместителя министра транспорта Ростовской области Христофора Ермашова сообщают «Ведомости Юг».

Сейчас эксперты вместе с городской администрацией ищут оптимальное решение. По словам Христофора Ермашова, 21 декабря прошлого года было завершено комиссионное обследование предполагаемых участков трамвайных маршрутов.

Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что к работе над новой концепцией строительства ростовского трамвая привлекут специалистов из Москвы.