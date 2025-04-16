Белорусы отдохнут на большие выходные в мае 2025

В 2025 году Радуница выпадает на 29 апреля. Совмин утвердил производственный календарь, согласно которому, рабочий понедельник перед Радуницей белорусы отработают заранее. В итоге суббота, 26 апреля, у многих белорусов будет рабочей. Но зато потом понедельник, 28 апреля, будет выходным. Таким образом у белорусов получатся большие выходные с воскресенья по вторник включительно.