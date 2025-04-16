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В Самаре отопительный сезон закончится 18 апреля

Отопительный сезон в Самаре завершится в пятницу, 18 апреля. Это связано с тем, что на улице установилась среднесуточная температура воздуха выше +8, сообщает городская администрация.

Источник: Коммерсантъ

«В начале следующей недели котельные Самары снизят температуру теплоносителя, погасят котлы и отключат циркуляционные насосы», — говорится в сообщении.

Кроме того, муниципальные ТЭЦ и ГРЭС будут переведены на летний режим работы. Также теплоэнергетики перекроют запорную арматуру на теплотрассах.

В домах, где обустроены собственные тепловые пункты в подвалах, отопление отключат сотрудники управляющих компаний. Затем сотрудники ресурсоснабжающих компаний приступят к профилактическим и ремонтным работам.