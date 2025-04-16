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В состав Уфы планируется включить новую территорию

На ближайшем заседании горсовета Уфы депутаты рассмотрят вопрос внесения в Госсобрание — Курултай РБ проекта закона об изменении границ Уфы и Благовещенского района республики.

Источник: Башинформ

Администрацией города предлагается включить в границы городского округа территорию, на которой расположен жилой посёлок «Керамика». Сейчас он входит в состав Тугайского сельсовета Благовещенского района и состоит из жилых зданий, а также объектов коммунальной инфраструктуры. Законопроект подготовлен с учётом решений представительных органов преобразуемых муниципальных образований.