В состав Уфы планируется включить новую территорию

Администрацией города предлагается включить в границы городского округа территорию, на которой расположен жилой посёлок «Керамика». Сейчас он входит в состав Тугайского сельсовета Благовещенского района и состоит из жилых зданий, а также объектов коммунальной инфраструктуры. Законопроект подготовлен с учётом решений представительных органов преобразуемых муниципальных образований.