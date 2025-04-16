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Отопление в жилых домах Минска начнут отключать с 17 апреля

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Отопление в жилом фонде Минска начнут отключать с 17 апреля, об этом в среду сообщило Минскэнерго.

Источник: Sputnik.by

Отопительный сезон в белорусской столице завершается согласно решению Мингорисполкома от 15 апреля.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» начинает перевод системы теплоснабжения на летний режим работы для всех категорий потребителей.

говорится в сообщении

По информации Минскэнерго, с 16 апреля отопление будут отключать в промышленных и административных зданиях, на следующий день — в объектах социальной сферы и жилищном фонде.

К выходным в Минске ожидается почти летнее потепление — столбики термометра могут подняться до 20 градусов.