Отопление в жилых домах Минска начнут отключать с 17 апреля

Отопительный сезон в белорусской столице завершается согласно решению Мингорисполкома от 15 апреля.
Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» начинает перевод системы теплоснабжения на летний режим работы для всех категорий потребителей.
По информации Минскэнерго, с 16 апреля отопление будут отключать в промышленных и административных зданиях, на следующий день — в объектах социальной сферы и жилищном фонде.
К выходным в Минске ожидается почти летнее потепление — столбики термометра могут подняться до 20 градусов.