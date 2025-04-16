В 70 регионах внедрят курс по адаптации трудовых мигрантов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Курс по адаптации трудовых мигрантов будет внедрен в 70 субъектах до конца 2025 года, также в пяти субъектах РФ в этом году планируется создание адаптационных центров для мигрантов, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.