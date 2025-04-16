Летом в Уфе заработает система платных парковочных зон

Администрация Уфы приступила к реализации проекта по организации платных парковок в историческом центре города. Основная цель, как сообщает мэрия, состоит в обеспечении доступности парковочных мест, чтобы в любой момент времени свободными оставались 10−15 мест.
В рамках первого этапа планируется организовать 1188 парковочных мест на девяти центральных улицах:
— Достоевского;
— Карла Маркса;
— Кирова;
— Коммунистической;
— Ленина;
— Мустая Карима;
— Октябрьской революции;
— Пушкина;
— Чернышевского.
Особенности проекта:
— не менее 10% мест — для маломобильных граждан;
— стоимость — 40 рублей в час;
— оплата через мобильное приложение, сайт, SMS и банкоматы.
Полноценный запуск системы запланирован на июнь 2025 года.
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