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Летом в Уфе заработает система платных парковочных зон

В центре Уфы в июне 2025 года появятся платные парковки.
Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы приступила к реализации проекта по организации платных парковок в историческом центре города. Основная цель, как сообщает мэрия, состоит в обеспечении доступности парковочных мест, чтобы в любой момент времени свободными оставались 10−15 мест.

В рамках первого этапа планируется организовать 1188 парковочных мест на девяти центральных улицах:

— Достоевского;

— Карла Маркса;

— Кирова;

— Коммунистической;

— Ленина;

— Мустая Карима;

— Октябрьской революции;

— Пушкина;

— Чернышевского.

Особенности проекта:

— не менее 10% мест — для маломобильных граждан;

— стоимость — 40 рублей в час;

— оплата через мобильное приложение, сайт, SMS и банкоматы.

Полноценный запуск системы запланирован на июнь 2025 года.

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