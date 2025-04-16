Взлетно-посадочные полосы в аэропортах Воронежа и Орла могут запустить в 2025 году

Все аэропорты в Черноземье закрыли после начала спецоперации — ночью 24 февраля 2022 года. В мае того же года бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров договорился с федеральными властями о возобновлении полетов в Москву. С того момента аэропорт «Тамбов» остается единственным работающим в макрорегионе. Тем не менее в последние три года все воздушные гавани макрорегиона проводили ремонт, готовясь к возобновлению рейсов или приему самолетов более высокого класса.