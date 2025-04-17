В Воронежской области введен третий класс пожарной опасности

Это следует из оперативного прогноза ГУ МЧС по региону.
Третий класс опасности зарегистрирован на всей территории городских округов и муниципальных районов области. В течение ближайших суток спасатели ожидают его сохранения. При этом, вероятно, угроза будет возрастать из-за повышения температуры воздуха и отсутствия осадков.
Что касается погоды, то в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер днем юго-западный 5−10 м/с. Температура ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24°С.
В связи с данной ситуацией с 15 апреля на всей территории области введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение костров и посещение лесных массивов.