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В Воронежской области введен третий класс пожарной опасности

Согласно данным ГУ МЧС по Воронежской области, по состоянию на 16 апреля в регионе установлен III класс пожарной опасности. Это указывает на среднюю степень угрозы возникновения ландшафтных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Это следует из оперативного прогноза ГУ МЧС по региону.

Третий класс опасности зарегистрирован на всей территории городских округов и муниципальных районов области. В течение ближайших суток спасатели ожидают его сохранения. При этом, вероятно, угроза будет возрастать из-за повышения температуры воздуха и отсутствия осадков.

Что касается погоды, то в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер днем юго-западный 5−10 м/с. Температура ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24°С.

В связи с данной ситуацией с 15 апреля на всей территории области введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение костров и посещение лесных массивов.