Открыт минерал, который поможет изучить ядро Земли

Как объяснил руководитель исследования, доцент СПбГУ Олег Верещагин, обычно железные и железокаменные метеориты считаются частями ядер астероидов или нижней мантии космических тел, то есть пород, сформированных в условиях высоких температур и давлений. Однако ольгафранкит был найден в породах, сформировавшихся в земной коре, то есть в области низких давлений. Это может изменить представление об образовании некоторых космических тел, так как именно минеральный состав чаще всего служит основой для реконструкции условий формирования геологических объектов.