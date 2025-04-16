Пьеха, Паршута и группа «Рондо» выступят на Дне Победы в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что в этом году акция «Бессмертный полк» снова пройдет в очном формате в четырех городах трудовой доблести Свердловской области — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. В связи с этим полпред Уральского Федерального округа (УрФО) поручил усилить меры безопасности во время весенних праздников на Урале.