В Омске выбрали застройщика для детского сада на улице Завертяева (фото проекта)

Новый двухэтажный детский сад с подвалом будет включать 18 групповых ячеек (в том числе 4 ясельные), столовую, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, а также кабинеты психолога и логопеда. Территория вокруг детского сада будет благоустроена и оборудована спортивными и игровыми площадками.