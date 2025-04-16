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В Омске выбрали застройщика для детского сада на улице Завертяева (фото проекта)

Стоимость проекта превысит 571 миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о завершении электронного аукциона на право строительства нового детского сада на 310 мест по улице Завертяева, дом № 9/22. Победителем стала компания ООО «Русстрой». Контракт с подрядчиком планируется заключить до конца апреля на сумму более 571,6 млн рублей.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Новый двухэтажный детский сад с подвалом будет включать 18 групповых ячеек (в том числе 4 ясельные), столовую, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, а также кабинеты психолога и логопеда. Территория вокруг детского сада будет благоустроена и оборудована спортивными и игровыми площадками.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Семья» и должно завершиться до конца июня 2027 года.

Ранее мы писали, что в Омской мэрии изменится структура одного из ведущих департаментов.