В Омске выбрали застройщика для детского сада на улице Завертяева (фото проекта)

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о завершении электронного аукциона на право строительства нового детского сада на 310 мест по улице Завертяева, дом № 9/22. Победителем стала компания ООО «Русстрой». Контракт с подрядчиком планируется заключить до конца апреля на сумму более 571,6 млн рублей.
Фото: пресс-служба мэрии Омска.
Новый двухэтажный детский сад с подвалом будет включать 18 групповых ячеек (в том числе 4 ясельные), столовую, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, а также кабинеты психолога и логопеда. Территория вокруг детского сада будет благоустроена и оборудована спортивными и игровыми площадками.
Фото: пресс-служба мэрии Омска.
Строительство ведется в рамках национального проекта «Семья» и должно завершиться до конца июня 2027 года.
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