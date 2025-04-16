Стало известно, где можно встретить гадюк в Нижегородской области

Змеи начали просыпаться в Нижегородской области. Об этом жителей предупредили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Обычными для гадюк местами обитания являются затенённые и заваленные участки территории, поросшие травой и скрытые кронами деревьев.
Гадюк можно встретить в Володарском, Тоншаевском, Лысковском, Балахнинском и других округах. Всего, кстати, в регионе обитают три вида змей.
«Для того чтобы предупредить появление змей на территории личных подсобных хозяйств необходимо регулярно проводить уборку территории, выкашивая траву и убирая ветки, прочий мусор», — рассказали в министерстве.
Жителям рекомендуют убирать с территории крупные валуны и устранять все старые пни, бревна и заросли кустарника.
«Если вы увидели змею, лучше спокойно отойти подальше и не пытаться приблизиться или напугать её», — уточняется в сообщении.
Ранее мы сообщали, что численность змей не увеличится в Нижегородской области из-за теплой зимы.