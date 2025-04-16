Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где можно встретить гадюк в Нижегородской области

На территории региона обитают несколько видов змей.

Источник: Время

Змеи начали просыпаться в Нижегородской области. Об этом жителей предупредили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Обычными для гадюк местами обитания являются затенённые и заваленные участки территории, поросшие травой и скрытые кронами деревьев.

Гадюк можно встретить в Володарском, Тоншаевском, Лысковском, Балахнинском и других округах. Всего, кстати, в регионе обитают три вида змей.

«Для того чтобы предупредить появление змей на территории личных подсобных хозяйств необходимо регулярно проводить уборку территории, выкашивая траву и убирая ветки, прочий мусор», — рассказали в министерстве.

Жителям рекомендуют убирать с территории крупные валуны и устранять все старые пни, бревна и заросли кустарника.

«Если вы увидели змею, лучше спокойно отойти подальше и не пытаться приблизиться или напугать её», — уточняется в сообщении.

Ранее мы сообщали, что численность змей не увеличится в Нижегородской области из-за теплой зимы.