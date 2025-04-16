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Платные автобусы до кладбищ пустят в Волгограде на Пасху

Дополнительный общественный транспорт к городским кладбищам пустят в Волгограде на Пасху и Красную горку.

Источник: Freepik

По данным мэрии, 20 и 27 апреля для удобства жителей будут работать 40 автобусов. Курсирующий до кладбищ транспорт выйдет на линии в 9:00.

Маршруты автобусов:

— Площадь Дзержинского — Верхнезареченское кладбище;

— Ул. Землячки — Моторное кладбище;

— Площадь Советская и «Обувная фабрика» — старое и новое кладбища;

— Пос. Руднева и «ВолгоГРЭС» — Кировское кладбище;

— Кинотеатр "Юбилейный и Бульвар Энгельса — старое и новое кладбища.

Оплатить проезд в автобусах волгоградцы смогут как наличными, так и картой «Волна». Будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты.

Работа указанных автобусных маршрутов завершится в 15.00.