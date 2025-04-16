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БЖД назначила 120 дополнительных поездов на большие выходные в апреле и мае 2025

БЖД: 120 дополнительных поездов назначены в Беларуси на апрель и майские праздники.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси на апрельские и майские праздники назначены 120 дополнительных поездов. Подробнее рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Так, в связи с увеличением пассажиропотока на апрельские и майские длинные выходные, БЖД увеличивает количество поездов.

— В период апрельских и майских праздников, с 18 апреля по 12 мая, назначено 120 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях, — прокомментировали в пресс-службе.

По Беларуси назначено 72 дополнительных поезда по самым востребованным направлениям: из Минска в областные центры, Оршу, Кричев, Пинск и другие города.

Также БЖД в международном сообщении совместно с РЖД назначено 48 дополнительных поездов из Минска в Москву, Санкт-Петербург, а также из Бреста в Москву и обратно.

— Наибольшее количество поездов предусмотрено на 26, 29 апреля, а также на 8 и 11 мая 2025 года, — уточнили в БЖД.

Напомним, ближайшие большие выходные будут в Беларуси уже скоро: белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025.

Также белорусы отдохнут на большие выходные в мае 2025.

Кроме того, синоптики сказали про жару до +28 градусов в Беларуси.