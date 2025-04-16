БЖД назначила 120 дополнительных поездов на большие выходные в апреле и мае 2025

В Беларуси на апрельские и майские праздники назначены 120 дополнительных поездов. Подробнее рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Так, в связи с увеличением пассажиропотока на апрельские и майские длинные выходные, БЖД увеличивает количество поездов.
— В период апрельских и майских праздников, с 18 апреля по 12 мая, назначено 120 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях, — прокомментировали в пресс-службе.
По Беларуси назначено 72 дополнительных поезда по самым востребованным направлениям: из Минска в областные центры, Оршу, Кричев, Пинск и другие города.
Также БЖД в международном сообщении совместно с РЖД назначено 48 дополнительных поездов из Минска в Москву, Санкт-Петербург, а также из Бреста в Москву и обратно.
— Наибольшее количество поездов предусмотрено на 26, 29 апреля, а также на 8 и 11 мая 2025 года, — уточнили в БЖД.
Напомним, ближайшие большие выходные будут в Беларуси уже скоро: белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025.
Также белорусы отдохнут на большие выходные в мае 2025.
Кроме того, синоптики сказали про жару до +28 градусов в Беларуси.