Создан генератор электричества, работающий на каплях дождя

Сингапурские физики предположили, что КПД подобных систем можно повысить на несколько порядков, если не уменьшить, а увеличить размеры каналов, и при этом пропускать через них воду не непрерывным потоком, а в формате отдельных капель или небольших блоков, разделенных воздухом. Руководствуясь этой идеей, ученые подготовили набор трубок из смеси двух полимеров — гексафторпропилена и тетрафторэтилена — и проследили за их взаимодействиями с каплями воды, падающими на них с высоты примерно в метр.