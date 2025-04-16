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Мингорисполком сказал, что отопление в квартирах Минска отключат с 17 апреля

Отопительный сезон в Минске завершается 17 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком завил о завершении отопительный сезон в столице.

С 16 апреля отопление выключают в административных и общественных зданиях и на промпредприятиях, с 17 апреля — в жилом фонде, в учреждениях социальной сферы, в общегородских банях, театрах, школах, детсадах, общежитиях, гостиницах, библиотеках, архивах, музеях, поликлиниках, больницах.

Напомним, что с 15 апреля об отключении отопления заявили Брест и Гродно (здесь подробнее).

Отключение отопления вызвано летним характером погоды, которая должна установиться в Беларуси уже с 17 апреля (подробности от синоптиков здесь).

Мы писали, как белорусы отдохнут на большие выходные в мае 2025 (здесь все подробности).