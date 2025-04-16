Мингорисполком сказал, что отопление в квартирах Минска отключат с 17 апреля

С 16 апреля отопление выключают в административных и общественных зданиях и на промпредприятиях, с 17 апреля — в жилом фонде, в учреждениях социальной сферы, в общегородских банях, театрах, школах, детсадах, общежитиях, гостиницах, библиотеках, архивах, музеях, поликлиниках, больницах.