Мингорисполком сказал, что отопление в квартирах Минска отключат с 17 апреля

Мингорисполком завил о завершении отопительный сезон в столице.
С 16 апреля отопление выключают в административных и общественных зданиях и на промпредприятиях, с 17 апреля — в жилом фонде, в учреждениях социальной сферы, в общегородских банях, театрах, школах, детсадах, общежитиях, гостиницах, библиотеках, архивах, музеях, поликлиниках, больницах.
Напомним, что с 15 апреля об отключении отопления заявили Брест и Гродно (здесь подробнее).
Отключение отопления вызвано летним характером погоды, которая должна установиться в Беларуси уже с 17 апреля (подробности от синоптиков здесь).
Мы писали, как белорусы отдохнут на большие выходные в мае 2025 (здесь все подробности).